SE: Plantões nas delegacias serão feitos apenas por servidores vacinados

O delegado-geral da Polícia Civil de Sergpe, Thiago Leandro, determinou que seja confeccionada uma portaria disciplinando os plantões nas delegacias plantonistas da capital e no interior do estado. O documento irá delimitar que esses plantões sejam feitos, exclusivamente, por servidores – agentes, escrivães e delegados – que tomaram a vacina contra a Covid-19.

O delegado-geral destacou que ainda há alguns poucos servidores que não tomaram a primeira dose do imunizante e que estes devem procurar as campanhas de repescagem que estão sendo feitas pelos municípios. “Um pequeno grupo ainda não tomou nenhuma dose e a ideia é que, com a repescagem, esses servidores possam tomar, ao menos a primeira dose, para que comecem a estar aptos aos plantões”, detalhou.

Thiago Leandro reforçou também que, com a publicação da portaria, os plantões começam a ficar restritos aos servidores imunizados contra a Covid-19. “A tendência é que, com essa portaria, que deve ser publicada na próxima semana, os plantões presenciais de atendimento ao público e convivência com os demais servidores sejam restritos aos policiais que tomaram as duas doses da vacina”, pontuou.

Fonte: Polícia Civil