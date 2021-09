PC e PM prendem condutor com sinais de embriaguez nas ruas de Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 3, policiais civis da Delegacia Plantonista de Lagarto, com apoio operacional de militares do 7º Batalhão da Polícia Militar, prenderam um homem por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

“Os policiais realizavam acompanhamento visual de transeuntes nas imediações do mercado municipal de Lagarto, próximo ao parque de diversões, quando avistaram um indivíduo, conduzindo um automóvel, aparentando sinais de embriaguez. Foi feita a aproximação e intercepção, sendo constatado odor etílico, fala desconexa, exaltação, entre outros sinais de comprometimento psíquico, razão pela qual foi conduzido à unidade policial para lavratura do procedimento”, explicou o delegado Alisson Lial.

O delegado recorda que setembro é o mês que contempla a Semana Nacional do Trânsito e que o flagrante já foi realizado no primeiro dia do feriado prologando da independência. A Polícia Civil reitera aos cidadãos a necessidade de conduzirem seus veículos respeitando sempre a legislação vigente.