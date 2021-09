Ministério Público de Sergipe abre edital de estágio para estudantes de pós-graduação

De acordo com o MPSE, o estagiário será remunerado com uma bolsa de complementação educacional, no valor R$ 1.200; auxílio-transporte de R$ 130; e terá um seguro contra acidentes pessoais. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, distribuídas em 06 horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Ainda segundo o MPSE, o candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá informar no campo específico no formulário de inscrição. Uma vez assinalada a opção, para que a solicitação de condição especial seja atendida, o candidato deverá, após efetuado o pagamento da taxa de inscrição, enviar e-mail à Escola Superior constando do assunto a expressão ‘Necessidade Especial’, seguida do número da inscrição, e especificando no corpo do texto os recursos especiais necessários como, materiais, equipamentos, e etc. Caso a necessidade não seja indicada expressamente no ato da inscrição, qualquer eventual solicitação posterior será indeferida.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher, dentre as opções constantes de lista fechada do formulário:

1) o nome da Instituição de Ensino Superior na qual está cursando a pós-graduação;

2) o município para o qual deseja concorrer e exercer as atividades, caso seja aprovado no processo seletivo, conforme lista de municípios indicados no edital.

Será excluído do processo o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios definidos no edital.