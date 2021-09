Sergipe recebe mais de 38 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que recebeu, na noite deste domingo (5), nova remessa de vacinas da Coronavac com 38,6 mil doses, destinadas para primeira e segunda aplicações.

Após a conferência do lote pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas foram armazenadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) e serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios sergipanos.