Governo de Sergipe empossa membros do Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Executiva da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), empossou na manhã desta sexta-feira, 03, os novos conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Sergipe (CAE/SE) para o quadriênio 2021-2025. A solenidade aconteceu no auditório Hermínia Caldas, na sede da Seduc.

Os termos de posse foram assinados pelo superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, e pelos respectivos conselheiros titulares e suplentes. De acordo com o superintendente executivo, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar é um aliado diante do desafio de atender ao direito fundamental à Educação, no qual a garantia da alimentação escolar dos estudantes está inserida.

“Nós temos diversos desafios com a alimentação escolar porque fizemos a distribuição de kits de merenda escolar durante a suspensão de aulas e vamos manter essa política importante para garantir o direito à Educação e a permanência dos estudantes na escola neste momento de retomada de aulas presenciais. Para isso, contamos com o apoio e o trabalho do Conselho Estadual de Alimentação Escolar para sugerir melhorias”, ressaltou o superintendente, José Ricardo de Santana.

Para a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE/Seduc), Edneia Sobral, a colaboração do CAE contribui para a rotina alimentar dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino. “Nós precisamos da colaboração de vocês, e espero que essa gestão venha para somar no sentido de que as crianças tenham uma alimentação saudável e de qualidade. Esse é o nosso objeto de trabalho que é oferecer uma alimentação balanceada”, disse.

O Conselho de Alimentação Escolar é composto por sete membros titulares e sete suplentes, com mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos conforme indicação dos seus respectivos segmentos. Ele é constituído para fiscalizar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a aplicação dos recursos transferidos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ainda zelar pela qualidade dos produtos, desde a compra até a distribuição nas escolas, atentando sempre às boas práticas sanitárias e de higiene.

Novos conselheiros

Dentre os membros titulares e suplentes recém-empossados para a próxima gestão do Conselho Estadual de Alimentação Escolar estão os representantes do Poder Executivo Estadual, Sara Dantas de Souza e Antônio Fernando Cavalcante Pereira; dos trabalhadores da Educação Elvira Rocha e Carlos Antônio Silva de Castro Júnior; do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese); Fernanda Sanane Santos Cruz e Maria José Atanásio de Jesus, do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase); Lizandra Dawanny Bispo dos Santos e Ronney Rafael de Menezes Almeida, da União Sergipana dos Estudantes Secundaristas (Uses); dos pais de alunos, Sueli da Costa Santos, Ivaneide Bezerra Santos, Ary da Silva Rodrigues Souza e Verônica Ferreira Gomes; dos representantes da Sociedade Civil, Ana Maria dos Santos Guimarães e Philipe Alves Rollemberg Caetano, da Associação de Camponesas e Camponeses do Estado de Sergipe.

Eleição

Após tomarem posse como conselheiros estaduais de alimentação escolar de Sergipe, os novos membros realizaram a eleição para escolha do presidente e do vice-presidente do colegiado de fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A representante de pais de alunos, Sueli da Costa Santos, foi eleita presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Sergipe. Segundo ela, esse é um momento de unir forças com o Departamento de Alimentação Escolar para viabilizar a distribuição de merenda nas escolas.

“Diante da retomada das aulas presenciais precisamos realizar a distribuição de kit de merenda escolar, e outra questão importante é garantir a meta de alcançar 30% de aquisição de alimentos da Agricultura Familiar”, destacou Sueli. Em votação separada, a merendeira e representante do Sintrase, Fernanda Sanane Santos Cruz, foi eleita vice-presidente do CAE. Para ela, formar uma nova gestão unida é essencial. “Eu e Sueli conhecemos a realidade dos alunos, entendemos sobre estoque de alimentos, e a nossa união levará em frente esse trabalho ativo do Conselho Estadual de Alimentação Escolar”, concluiu.