Hilda Ribeiro sanciona lei que homenageia o saudoso Rafael Batista

Após a aprovação da Câmara de Vereadores, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), sancionou a Lei 985/2021, que altera o nome de parte da Rua João de Inês para Rua Rafael Santos Batista. A via está situada no trecho que inicia na Rua Tobias Barreto com a Travessa Raimundo de Isaías II, até a Rua Ronaldo Prata do Nascimento, localizadas na divisa dos bairros Libórios e Cidade Nova.

O projeto que visa a mudança do nome da rua foi proposto pelo vereador Matheus Corrêa (Cidadania) e tem o objetivo de homenagear o advogado Rafael Santos Batista, de 29 anos, que faleceu vítima de complicações provocadas pelo novo coronavírus (covid-19), em maio deste ano.

Durante sua trajetória, Rafael formou em Direito e ganhou notoriedade devido aos serviços que prestava à Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, tanto que também administrava os cemitérios paroquiais. Além disso, ele fez parte do grupo de escritores lagartenses que publicaram o livro No colo da Piedade, obra em que também é homenageado.