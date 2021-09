Prefeitura de Lagarto encerra oficialmente a Semana da Pátria 

Na manhã deste 7 de Setembro, em solenidade realizada diante do Paço Municipal, a Prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro encerrou oficialmente a Semana da Pátria e comemorou os 199 anos da Independência do Brasil.

A solenidade contou com as presenças de soldados atiradores do Tiro de Guerra TG 06/015, sob o comando do Sargento Rubem Carvalho.

Embalados pela Filarmônica Lira Popular de Lagarto, soldados e autoridades cantaram o Hino Nacional, enquanto as bandeiras do Brasil, de Sergipe e de Lagarto foram hasteadas na fachada da Prefeitura pela Prefeita, pelo Deputado federal Gustinho Ribeiro e pelo vice-prefeito Fábio Frank.

A solenidade ainda contou com as presença dos vereadores: Rubinho do Tanque, Belizario da Saúde, Dwitht do Assentamento e Carlos do Gás. E dos secretários: Lucas Lacerda (Comunicação); Magson Almeida (Educação); Marcos França (Ordem Publica); Aloísio Andrade (Meio Ambiente); Tulio Simões (Agricultura) e Igor Almeida (Obras e Desenvolvimento Urbano.

Os agentes de trânsito do DTTU da Guarda Municipal de Lagarto também se fizeram presentes.