Lagarto Fut7 conquista o terceiro lugar na Copa do Brasil

Entre os dias 04 e 07 de setembro, o Lagarto Fut7 fez história. É que em sua primeira participação na Copa do Brasil de Futebol 7, realizada em Florianópolis, o time fez uma campanha briosa e a deixou com a conquista do terceiro lugar.

O Lagarto Fut-7 estreou perdendo para o Áurea Footbaal-RJ, por 6 a 4; e venceu as outras duas partidas da primeira fase: 4 a 1 sobre o River, e 4 a 3 contra o Siri Fut7. Nas oitavas de finais, eliminou o Barreiras-SC por 4 a 2 e, nas quartas de finais, venceu o Transul por 2 a 0.

Contudo, depois de dias intensos de jogos, o Lagarto Fut7 perdeu para o Jandira/SP por 3 a 0. Com isso, o time acabou encerrando a campanha nacional em terceiro lugar e com o sentimento de dever cumprido, como detalha uma nota emitida pelo clube.

“O sentimento do Presidente Mercinho, atletas e comissão técnica é de muita alegria, com a sensação do dever mais que cumprido com essa grande campanha, que, certamente, irá alavancar o Fut-7 em Lagarto daqui por diante”, destaca o texto publicado pelo Lagarto nas redes sociais.

Cabe destacar que o time participou da Copa do Brasil com o apoio da Prefeitura de Lagarto, a qual destacou seu orgulho com o desempenho da equipe. “Lutaram e batalharam a cada segundo dentro e fora do campo para orgulhar os lagartenses”, destacou Francisco Monteiro, Dir. de Esportes do Município e que acompanhou o time durante toda a competição.