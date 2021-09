Confiança empata com o Brasil-RS e permanece na lanterna

O Confiança ficou no empate com o Brasil-RS pelo placar de 1 a 1, em jogo ocorrido na última terça-feira, 07, pela 23° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida disputada no estádio Bento de Freitas, começou com Rildo marcando gol de falta para o time da casa aos 07′. O empate azulino ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 36′, a arbitragem marcou pênalti a favor do Dragão, após disputa de bola entre Álvaro e João Siqueira. Na cobrança, Tiago Reis deslocou o goleiro e deixou tudo igual.

Na etapa final, o Brasil-RS conseguiu balançar as redes aos 10′, mas o gol foi invalidado pela arbitragem por falta de ataque. Os mandantes ainda tiveram outro gol invalidado aos 30′, quando a bola fez curva por fora das quatro linhas. Sem muitas chances criadas, o Confiança não conseguiu chegar mais com perigo e o jogo terminou no empate.

Com o resultado, o Confiança permanece na lanterna da competição, agora com 14 pontos conquistados, dois a menos que o Brasil-RS, que está em 19°. A equipe proletária volta a jogar no dia 17/09, quando enfrenta o Sampaio Corrêa.