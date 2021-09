Covid-19: Lagarto anuncia ampliação e antecipação da vacinação

Com o recebimento de mais doses, a Prefeitura de Lagarto anunciou, por meio de suas redes sociais, uma nova ampliação do público-alvo da campanha de vacinação, bem como a antecipação da segunda dose da vacina contra o novo Coronavírus (covid-19).

Segundo a gestão, os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades ou deficiências serão vacinados nesta quinta, 09, e sexta-feira, 10. Eles devem comparecer ao ponto de vacinação acompanhado dos país ou responsáveis, para a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido; e munidos de CPF, comprovante de residência de Lagarto e do laudo médico comprovando a comorbidade ou deficiência permanente.

Já os imunizantes estarão sendo aplicados, de 08h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica de Saúde Dr. Davi Marcos, e nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cidade Nova e Campo da Vila, e dos povoados Brasília, Colônia Treze e Jenipapo. Já o Centro de Vacinação estará em funcionamento de 08h às 21h, com um intervalo de uma hora a partir das 12h.

Antecipação da 2ª dose da AstraZeneca

A Prefeitura de Lagarto também informou que antecipou para esta quinta e sexta-feira a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca nos cidadãos que estavam agendados para receber a dose de reforço entre os dias 11 e 20 de setembro. Elas estarão sendo ministradas na Escola Municipal Artur Reis, das 09h às 12h e 13h às 16h.

Na oportunidade, os cidadãos devem apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação.