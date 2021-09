Paralisação dos caminhoneiros não atinge Sergipe

Na manhã desta quinta-feira, 09, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que monitora as BR-101 e BR-235, informou ao Portal Lagartense que ainda não foi registrada nenhuma manifestação dos caminhoneiros nas rodovias federais que cortam o estado de Sergipe.

O movimento dos caminhoneiros teve início na última quarta-feira, 08, como resultado das manifestações antidemocráticas de 07 de setembro. Eles são a favor do Governo Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que há bloqueios confirmados em rodovias de pelo menos 15 estados: SC, RS, PR, ES, MT, GO, BA, MG, TO, RJ, RO, MA, RR, PE e PA.

Diante da paralisação, o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) gravou um áudio, que circula nas redes sociais, desde ontem, pedindo para os caminhoneiros liberarem as rodovias, para não prejudicar a economia e os mais pobres. Contudo, o ato ainda continua pelo Brasil, o que já tem preocupado setores da economia que temem sofrer com o desabastecimento.

Apelo feito por Bolsonaro nas redes sociais: