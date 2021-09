Cidadãos enfrentam dificuldades para se inscreverem no PSS da Educação

Nesta quinta-feira, 09 de setembro, a reportagem do Portal Lagartense recebeu algumas reclamações de cidadãos que estão tendo dificuldades para se inscreverem no Processo Seletivo da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), para o cargo de Executor de Serviços Básicos.

De acordo com as queixas recebidas por nossa reportagem, desde a última quarta-feira, 08, os candidatos estão sem conseguir anexar a documentação necessária no sistema de inscrição. “O sistema está dando erro. Muitos candidatos estão passando um sufoco para se inscrever e não estão conseguindo”, lamentou uma cidadã.

Diante da situação, a assessoria de comunicação da Seduc disse que foi informada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), que é a responsável pela execução do PSS, que houve uma sobrecarga no sistema. “A Emgetis está liberando mais espaço no sistema, mas é importante que todos os candidatos estejam atentos que é preciso reduzir o tamanho dos documentos”, observou a Seduc.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal Seduc (www.seduc.se.gov.br), no qual constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. Além disso, os candidatos devem atentar-se ao prazo de inscrição do PSS de interesse. Para a função de executor de serviços básicos, a inscrição segue até o dia 10 de setembro; os candidatos interessados a concorrerem ao cargo de merendeira(o) podem se inscrever no período de 13 a 17 de setembro; e para o cargo de vigilante a inscrição deverá ser feita entre os dias 20 e 24 de setembro.

– Para conferir o passo a passo da inscrição no PSS da Educação, clique aqui