Operação Independência encerra sem mortes em Sergipe, diz PRF

A Operação Independência realizada entre os dias 3 e 7 de setembro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi finalizada com o registro de nove acidentes e nenhuma morte nas rodovias federais do estado.

De acordo com a PRF, as ações de fiscalização foram intensificadas e direcionadas às infrações que mais resultam em mortes no trânsito, como ultrapassagens indevidas, não utilização do cinto de segurança e o uso do álcool ao volante.