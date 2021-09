Site da Anvisa é atacado por hackers

O site alvo da ação é o dedicado ao preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), um documento obrigatório para todos os turistas vindos do exterior que desejam entrar no Brasil por via aérea.

O ataque ocorre três dias depois da suspensão do jogo entre Brasil e Argentina. A partida foi cancelada após a agência entrar em campo para retirar atletas argentinos que descumpriram a exigência de quarentena prévia para entrada no país.

Na tarde de domingo (5), as duas seleções disputariam jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Neo Química Arena, em São Paulo. A decisão da agência de entrar em campo foi tomada depois de seguidas tentativas de impedir que os jogadores irregulares fossem ao estádio e participassem da disputa.

Em suas declarações nos formulários de entrada no país, a delegação argentina omitiu que esses 4 jogadores estiveram no Reino Unido. Viajantes com esta procedência precisam cumprir uma quarentena prévia antes de entrar no Brasil. A medida entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2020.

Quando a Anvisa interrompeu a partida, 3 dos 4 atletas que deveriam estar em quarentena estavam em campo. O clássico Brasil e Argentina foi suspenso pela Conmebol.