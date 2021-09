Mulher é resgatada em telhado após surto psicótico em Lagarto

Na última quinta-feira, 09, uma mulher teve um surto psicótico, subiu no telhado de uma residência e acabou sendo resgatada por policiais e bombeiros militares. O caso foi no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

De acordo com as imagens, um policial militar subiu no telhado e imobilizou a mulher, que logo foi amarrada e retirada em segurança do telhado, por meio de uma ação integrada entre bombeiros e policiais.

Após a retirada, os bombeiros colocaram a mulher em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), que a aguardava para levá-la a uma unidade de saúde para cuidados médicos.

Veja como foi a ação: