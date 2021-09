Governo de Sergipe amplia a capacidade de público em eventos

Após uma reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), na tarde de ontem, 09, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), prorrogou as medidas de restrição e enfrentamento à Covid-19 em vigor, incluindo a manutenção do toque de recolher aos sábados. A única alteração foi no que diz respeito à realização de eventos, que teve a sua capacidade de público ampliada.

De acordo com o decreto, os eventos sociais como os corporativos, condominiais, empresariais e formaturas, por exemplo, bem como vaquejadas, tiveram a sua capacidade de público ampliada de 200 para 300 pessoas, em ambientes internos; e de 300 para 500 pessoas, em ambientes externos, desde que observado o cumprimento de protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O Governo de Sergipe, no entanto, observou que no caso dos shows, festas artísticas, blocos e similares é necessária, também, a aprovação pela SES de projeto específico a ser elaborado e submetido pela organização do evento. “As medidas foram tomadas após constatação da redução significativa da média diária de novos casos de Covid-19 (68,2%), bem como de internações (30,1%) e mortes, com destaque para esta última, que chegou a zero nas últimas 96 horas”, justificou o Estado.

Por outro lado, apesar da nova flexibilização, o Governo de Sergipe decidiu manter a proibição do público em jogos e competições profissionais de futebol. “A temática não foi discuta, em virtude do aguardo de definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o assunto”, argumentou o Governo.