Seduc prorroga inscrição no PSS para executor de serviços básicos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) prorrogou até o próximo domingo, dia 12, às 17h, o prazo de inscrição no Processo Seletivo Simplificado para os candidatos ao cargo, exclusivamente, de executor de serviços básicos. Permanecem os mesmos período e prazo para os candidatos a merendeira(o) escolar e a vigilante. Para a função de merendeira(o) podem se inscrever no período de 13 a 17 de setembro. A inscrição para vigilante deverá ser feita entre os dias 20 e 24 de setembro.

Os PSSs são regidos pelos editais de números 31, 32 e 33, e fazem parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

A prorrogação é uma consequência da sobrecarga de acesso na inscrição. Tão logo a Emgetis foi acionada, liberou mais espaço para que a inscrição aconteça com tranquilidade.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal da Seduc: www.seduc.se.gov.br, no qual constam o Edital, a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação. Os três editais juntos somam um total de 1.817 vagas a serem preenchidas, 715 das quais são para executor de serviços básicos, 517 para merendeira (o) escolar e 585 para vigilante. Um cadastro reserva também será composto.

Os candidatos ao processo seletivo simplificado deverão ficar atentos ao anexar os documentos, porque precisam ser reduzidos de tamanho. No Instagram da Educação Estadual a ser acessado pelo perfil Educação Sergipe há um passo a passo disponível mostrando como se inscrever.

Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos da Seduc, lembra que o processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta.

“O processo seletivo é feito de forma criteriosa, transparente e democrática para garantir que a comunidade escolar tenha mais tranquilidade no seu dia a dia. O processo é feito em caráter temporário, já que as vagas são preenchidas somente por necessidade da escola, quando há um pedido de afastamento previsto em lei”, explica.

Ele também assegura que o PSS só foi lançado este ano porque as escolas estavam em sistema de aulas remotas. “Perderíamos um ano em um trabalho imenso de se realizar um Processo Seletivo Simplificado e não fazia sentido por conta do prazo de contrato de um ano prorrogável por mais um ano. Com o retorno gradual das turmas para o ensino híbrido, faz-se necessário que tenhamos um cadastro reserva, a fim de que a comunidade escolar tenha mais segurança e conforto nas atividades diárias da escola. É uma nova realidade que se impõe com limpeza diária e higienização de carteiras, com aferição de temperatura. Antes não tínhamos a exigência dessas medidas sanitárias porque não eram necessárias, mas agora o momento exige”, disse.

O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ter a escolaridade mínima que é o Nível Fundamental completo nos três PSSs; ter sido classificado e aprovado nesse processo seletivo; ser brasileiro ou, se estrangeiro, gozar das prerrogativas legais correspondentes; ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação; se brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; dentre outras exigências.

A remuneração mensal para merendeiro e executor de serviços básicos corresponde a um salário mínimo vigente. Já para vigilante, o salário será de R$ 1.170,00, acrescido do adicional noturno para os que desenvolverem as atividades entre as 22h e 5h do dia seguinte.

Fonte: Seduc