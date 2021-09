Homem que invadiu prefeitura tem prisão preventiva decretada

O juiz de direito Pedro Rodrigues Neto converteu a prisão em flagrante de Jonatas Correia Santos em em prisão preventiva. Ele invadiu a sede da Prefeitura de Laranjeiras e manteve uma servidora refém, na última quarta-feira, 08, e a conversão da prisão em flagrante ocorreu no dia seguinte.

Segundo informações, a decisão do juiz ocorreu após Jonathas participar de uma audiência de custódia. “Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Jonathas Correia Santos, já qualificado, com base nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, a fim de garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal”, disse o juiz de direito Pedro Rodrigues Neto.

