Condenado e foragido por estupro é preso em Riachão do Dantas

A Polícia Civil de Riachão do Dantas deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por estupro. A operação aconteceu na manhã da última quinta-feira, 09, e contou com o apoio da 2ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar (7°BPM).

José Adilson de Jesus Santos foi localizado e preso no povoado Colônia Boqueirão, no município de Riachão do Dantas. Ele estava foragido desde abril deste ano, quando o mandado de prisão foi expedido.

O delegado Bruno Santana, que coordenou a ação por parte da Delegacia de Riachão do Dantas, destacou que o foragido foi condenado pelo crime de estupro e permanecerá em regime prisional fechado.