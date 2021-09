SE registra o menor número de casos e óbitos desde abril de 2020

O mês de agosto foi o que registrou menor número de casos e óbitos desde abril de 2020 em Sergipe. É o que aponta o boletim Covid-19: Sergipe e Território Nacional divulgado pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Geral de Governo (SEGG) via Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), segundo informações atualizadas até o último dia 07 de setembro. O relatório mostra que houve uma queda de 70% de casos e de 61% no número de mortes em comparação ao mês anterior. Os números também refletem nas internações que caíram 63% em relação a julho.

O levantamento aponta, também, que a taxa de positividade de testes para o coronavírus em Sergipe vem apresentando uma queda gradativa ao longo das últimas semanas. Na última semana epidemiológica (35), a taxa ficou em torno de 4%, a menor desde o início da pandemia. Em uma análise mais recente, feita no dia 07 de setembro, observou-se que a média móvel de casos ficou em -59%, a de mortes -57% e a de internações menos -32%, números que continuam a cair se comparados com dados de 14 dias atrás. A redução das internações foi puxada, sobretudo, pela queda das UTIs; a média móvel desse indicador chegou a 32 internações ontem, o que representa uma queda de cerca de 39% em relação a 14 dias atrás. Já nas enfermaria, o número chegou a 42, apresentando uma redução de aproximadamente 26% em relação ao mesmo período.

Outro dado apontado pelo levantamento mostra que, na última semana epidemiológica (35), Sergipe apresentou a menor proporção de novos casos no país, sendo 7 a cada 100 mil habitantes. Com relação aos territórios sergipanos, na última semana epidemiológica, período que compreende 29 de agosto a 04 de setembro, o território com maior incidência de novos casos por cem mil habitantes, foi o Baixo São Francisco, apresentando 19 casos. Além disso, na última semana epidemiológica (35), o Baixo São Francisco e Leste Sergipano não registraram mortes decorrentes pelo novo Coronavírus.

Vacinação

Quanto à imunização em Sergipe, aproximadamente 1,4 milhão de pessoas tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid19, o que corresponde a cerca de 61% da população. Já a segunda dose ou dose única, foi aplicada em pouco mais de 553 mil pessoas, o que equivale a 25% da população.

No que diz respeito à vacinação nos municípios, destaca-se Moita Bonita com maior proporção da população vacinadas com a 1ª dose contra a Covid-19 (71,5%) e imunização completa (39,1%), ainda conforme dados do boletim.