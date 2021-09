Itaporanga prepara nome de peso para as eleições de 2022

Itaporanga D’Ajuda vai brigar por uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2022. Para isso, o atual Procurador Geral do Município, Marcelo Sobral, de 34 anos, filho do prefeito Otávio Sobral, já visto como a grande aposta do município.

Segundo consta, Marcelo Sobral vem concretizando o seu nome junto ao eleitorado dos municípios da região, tendo grande aceitação devido a forma austera e responsável que seu pai tem conduzido – pela segunda vez – a Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda.

Além disso, Marcelo é dono de uma retórica firme que baliza com a simpatia no seu trato com os munícipes, sem contar com os trabalhos sociais que tem desenvolvido. Por isso, ele já figura como uma alternativa viável aos mesmos candidatos de sempre.