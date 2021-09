Prefeitura em parceria com o Senar está ofertando Curso de Aprendizagem Profissional Rural

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e em mais uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promove no município o Programa de Aprendizagem Profissional Rural que tem por objetivo incluir, capacitar e promover o desenvolvimento profissional de jovens, oportunizando a formação profissional rural, capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho, através de programação elaborada nos termos da Lei 10.097 / 00.

As inscrições vão até o próximo dia 30 de setembro. Podem participar do Programa jovens com idade entre 18 anos completos e 24 anos incompletos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio. É dada preferência aos jovens de baixa renda e de famílias de trabalhador ou produtor rural.

Em Sergipe o programa é realizado em parceria com empresas e produtores rurais que se enquadram na legislação no que diz respeito à obrigação de contratação de aprendizes, devendo haver assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do aprendiz e Contrato de Aprendizagem por tempo determinado, não podendo ultrapassar dois anos.

Além dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos cursos, os jovens são estimulados a desenvolver autoestima, criatividade, cidadania, responsabilidade e ética. Os resultados são gratificantes, principalmente que grande parte dos jovens estão descobrindo sua vocação, que pode estar atrelada ou não a sua formação.

Os produtores rurais interessados em contratar um aprendiz rural deverão procurar a Secretaria Municipal de Agricultura na Avenida Rotary, 134, de segunda à quinta-feira das 7:h às 17h e das 7h as 12h às Sextas-feiras. Maiores informações (79) 3631-5371 ou pelo e-mail: semagri@lagarto.se.gov.br