Maruim: Suspeito de matar mulher em motel se entrega à polícia

O jovem, de 19 anos, suspeito de matar uma jovem da mesma idade dentro de uma pousada em Maruim, se entregou à polícia na delegacia do município, por volta das 22h dessa quinta-feira, 10.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, ele foi interrogado, mas preferiu exercer o direito ao silêncio. “Como não havia mais situação de flagrância, foi liberado”, informou o delegado.

Questionado sobre quais os próximos passos do inquérito, o delegado disse que serão divulgados no momento oportuno.

O jovem que se entregou ontem, é suspeito de assassinar a ex-namorada, Manuela Rezende Roque. De acordo com os primeiros levantamentos, ela teria sido executada com golpes de ripa. O material teria sido retirado do caixão da porta do quarto onde ela foi encontrada morta.

Apenas os exames periciais poderão comprovar o que de fato provocou a morte dela. (Fonte: Fanf-F1)