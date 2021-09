Caixa abre inscrições para concurso exclusivo para PcD

A Caixa Econômica Federal está com as inscrições abertas, até o próximo dia 27 de setembro, para o concurso exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD). O certame está sendo organizado pela Cesgranrio, que aplicará as provas no dia 31 de outubro de 2021.

Ao todo, são oferecidas mil vagas para os cargos de nível médio de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – TI com remuneração inicial de R$ 3 mil. Além das mil vagas para contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva.

O edital pode ser consultado aqui e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 701 2028 da Fundação Cesgranrio, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília/DF, ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br.