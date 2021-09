Lagarto anuncia nova antecipação da 2ª dose da AstraZeneca e Pfizer

A Prefeitura de Lagarto antecipou para este sábado, 11 de setembro, a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, contra a covid-19, nos cidadãos que estavam agendados para receber o imunizante entre os dias 12 e 20 deste mês.

De acordo com a gestão municipal, a doses serão aplicadas das 09h às 14h de hoje, no Centro de Vacinação, no centro da cidade de Lagarto; e na Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, no povoado Colônia Treze.

No ato, os cidadãos devem apresentar a versão original do RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação.