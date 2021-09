Contra o Governo Bolsonaro, Grito dos Excluídos percorre as ruas de Lagarto

Na manhã deste sábado, 11 de setembro, as ruas do centro da cidade de Lagarto serviram de palco para mais uma edição do tradicional Grito dos Excluídos. A mobilização costuma ser realizada durante o desfile de 7 de setembro, mas foi realizada hoje por conta da suspensão das comemorações da pátria, em decorrência da pandemia de covid-19.

Na edição 2021, o Grito do Excluídos reuniu diversas entidades sindicais, movimentos estudantis, religiosos e populares, com o objetivo de somar forças em prol da saída do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), que inflou manifestações antidemocráticas e, no dia seguinte, emitiu uma carta à nação recuando de suas posições conflituosas.

Cabe destacar que, como bem pontuou o jornalista Arthur Bevelô, “o Grito do Excluídos tem o objetivo de dar voz àqueles que normalmente são ignorados pelas políticas públicas, embora sejam uma parcela significativa da população, a exemplo dos produtores rurais, da juventude, da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiências e os povos de religiões de matrizes africanas”.

Contudo, para além da marginalização destes cidadãos no tocante às políticas públicas, o ato ainda chegou a ser ridicularizado por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro que estavam nas ruas da cidade. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um cidadão chegou a afirmar que: “Agora, Bolsonaro vai perder”.