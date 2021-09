Na tarde do último sábado, 11, um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão no cruzamento das avenidas Santo Antônio com a Contorno, em Lagarto.

Informações preliminares dão conta que o motociclista colidiu no fundo de um caminhão e que, com o impacto, acabou caindo e batendo a cabeça. Momentos depois, ele foi socorrido pelo Samu.