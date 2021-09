Homem morre após se envolver em acidente na zona rural de Lagarto

Na noite deste domingo, 12, um grave acidente de trânsito foi registrado na Rodovia SE 165, entre os povoados Brasília e Estancinha, próximo a entrada da Pista do Araçá, na zona rural de Lagarto. Lá, uma colisão entre um Toyota Corolla e um Fiat Punto ceifou a vida de Cristiano Samuel Santos, de 33 anos, popularmente conhecido por Kiano da Laranja. Ele era morador do povoado Gravatá, situado em Itaporanga D’Ajuda.

De acordo com informações obtidas pelo Portal Lagartense, o condutor do Corolla tentou realizar uma ultrapassagem, quando colidiu com o Punto e acabou capotando. Com o impacto, os dois veículos foram parar dentro de um sítio. Cristiano ficou preso às ferragens, gritou por socorro e acabou morrendo. Já o condutor do Punto saiu ileso.

Cabe destacar que o acidente ocorreu no mesmo local em que, na semana passada, duas motocicletas colidiram e o jovem Marcos Vinícius perdeu sua vida. Segundo populares, o local não dispõe de iluminação, algo que já foi cobrado pela comunidade às autoridades competentes.