Lagarto antecipa e amplia a vacinação contra a covid-19

Nesta segunda, 13, e terça-feira, 14, a Prefeitura de Lagarto antecipará a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, contra a covid-19, e ampliará a campanha de vacinação para as gestantes, puérperas e lactantes com idades entre 12 e 17 anos.

Antecipação da 2ª dose

Segundo a gestão municipal, podem ser vacinados hoje e amanhã os cidadãos agendados para receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, entre os dias 15 e 27; e da Pfizer, entre os dias 15 e 24 deste mês.

As doses serão aplicadas de 08h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica Dr. Davi Marcos de Lima, e nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Cidade Nova e Campo da Vila, e dos povoados Brasília e Jenipapo. Na Escola Artur de Oliveira Reis, os imunizantes serão aplicados de 08h às 12h e das 13h às 16h.

No ato, os cidadãos devem apresentar a versão original do RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação. Lembrando que, no último sábado, 11, a Prefeitura de Lagarto antecipou a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, contra a covid-19, nos cidadãos que estavam agendados para receber o imunizante entre os dias 12 e 20 deste mês.

Gestantes, puérperas e lactantes

As adolescentes incluídas neste grupo e que possuem idades entre 12 e 17 anos podem receber a primeira dose da vacina, de 08h às 12h e das 13h às 16h, nas UBSs dos povoados Colônia Treze, Brasília e Jenipapo. O Centro de Vacinação funcionará de 08h às 21h, com um intervalo de uma hora a contar do meio-dia.

Neste caso, elas terão que apresentar a original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto no nome do responsável. Além disso, as gestantes e puérperas deverão apresentar a prescrição médica, enquanto as lactantes deverão apresentar a certidão de nascimento da criança. Nos três casos, elas deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para a assinatura do termo de assentimento livre e esclarecido.