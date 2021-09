Homem morre após troca de tiros com policiais militares em Sergipe

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais militares em Pacatuba, Região do Baixo São Francisco. O caso ocorreu neste sábado (11) durante uma abordagem contra um furto de motocicleta no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam buscas pelos suspeitos, quando um homem tentou fugir da abordagem, desobedecendo uma ordem de parada. Ele disparou e houve troca de tiros. O suspeito foi atingido e levado ao Hospital de Neópolis mas não resistiu aos ferimentos.