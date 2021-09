Prefeitura de Lagarto realiza ações de combate à dengue no município

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses, esteve realizando durante a semana, diversas ações contra a dengue no município.

No Conjunto Silvio Romero, no bairro Ademar de Carvalho, foi realizada uma ação educativa de combate à Dengue. Os Agentes de Combate às Endemias conduziram a ação, realizando visitas em todas as residências na possível identificação de criadouros do Aedes aegypti, além de orientar os moradores sobre as medidas preventivas de combate a Dengue.

Já o Cata-treco, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, esteve presente no Conjunto João Almeida Rocha. A ação também contou com a orientação dos agentes, sobre as medidas preventivas de combate ao Aedes aegypti.