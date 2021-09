Fapitec Sergipe lança editais com 150 bolsas de pesquisa

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe está com três editais abertos para 150 bolsas de pesquisa em diferentes áreas de atuação, em níveis de iniciação científica até pós-doutoramento.

As bolsas têm diferentes valores e, juntas, somam mais de R$ 3,8 milhões, com recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec).