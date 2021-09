Eleições 2022: Lula, Edvaldo e Gustinho Ribeiro lideram na região centro-sul

Com o objetivo de saber o que pensa os eleitores da região centro-sul para as eleições de 2022, entre os dias 06 e 07 de setembro, o Instituto França de Pesquisa (IFP) realizou uma pesquisa junto a 940 moradores dos municípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Poço Verde. Sua margem de erro é de 3,2% e o índice de confiança, 95%.

De acordo com a pesquisa, na região centro-sul, o ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida para o Planalto, com 60,94%; Edvaldo Nogueira (PDT) para o Governo do Estado; André Moura para o Senado; Gustinho Ribeiro para deputado federal; e Marival Santana (PSC) para deputado estadual.

Confira os resultados:

O Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Administração do Presidente Jair Bolsonaro?

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % Aprova 22,49 Desaprova 65,83 Não aprova/Nem desaprova 9,99 Não sabe 1,70

O Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Administração do Governador Belivaldo Chagas?

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % Aprova 33,09 Desaprova 40,49 Não aprova/Nem desaprova 17,57 Não sabe 8,86

Em 2022 teremos novas eleições no Brasil. Sendo assim, em quem o Sr(a) votaria para Presidente? – INDUZIDA

Lula 60,94 Jair Bolsonaro 18,54 Ciro Gomes 5,74 Sérgio Moro 1,07 João Dória 0,48 Senador Alessandro Vieira 0,24 Eduardo Leite 0,2 NH/BR/Nulo 7,1 Não sabe 5,69

Se os candidatos a Governador fossem estes, em qual deles o Sr(a) votaria? – INDUZIDA

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % Edvaldo Nogueira 15,24 Rogério Carvalho 9,56 Valmir de Francisquinho 8,39 Fábio Mitidieri 7,85 Senador Alessandro Vieira 4,62 Laércio Oliveira 3,00 NH/Branco/Nulo 23,21 Não sabe/Indeciso 28,12

Se os candidatos a Governador fossem estes, em qual deles o Sr(a) votaria? – INDUZIDA

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % Edvaldo Nogueira 19,30 Rogério Carvalho 18,07 Senador Alessandro Vieira 7,21 NH/Branco/Nulo 28,24 NS/Indeciso 27,18

Ano que vem também teremos eleições para Senador. Em qual destes candidatos o Sr(a) votaria?

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % André Moura 24,39 Delegada Danielle Garcia 16,45 Valdevan 90 5,16 Washington, ex-jogador 3,49 Coronel Rocha 1,27 Nenhum/Branco/Nulo 26,59 Não sabe/Indeciso 22,66

Em quem o Sr(a) votaria para Deputado Estadual se as eleições fossem hoje? – ESPONTÂNEA

Marival Santana 1,37 Dina Almeida 1,18 Kaka 0,98 Luciano Pimentel 0,59 Gorete Reis 0,48 Edilson 0,39 Fábio Reis 0,24 Ibrain Monteiro 0,24 Iran Barbosa 0,24 Luiz Mitidieri 0,20 Milton Dantas 0,20 Dr Cleiton 0,20 Pastor Leo Rocha 0,20 Fábio Henrique 0,20 Valadares Filho 0,20 Roberto BV 0,20 Toinho Teles 0,20 Fábio Mitidieri 0,20 Roberto Gois 0,20 Maisa Mitidieri 0,20 NH/BR/Nulo 11,90 Não sabe 80,22

Em quem o Sr(a) votaria para Deputado Federal se as eleições fossem hoje? – ESPONTÂNEA

Gustinho Ribeiro 6,75 Fábio Reis 5,07 Valadares Filho 3,44 Delegada Danielle Garcia 2,28 Eliane Aquino 1,62 Pastor Heleno 0,81 João Daniel 0,65 Jackson Barreto 0,61 Tallyson de Valmir 0,4 Andre Janunes 0,24 Pastor Jony 0,2 Fábio Henrique 0,2 Pastor Alex Rocha 0,2 Fábio Mitidieri 0,2 André Moura 0,2 NH/BR/Nulo 13,62 Não sabe 63,51

Em qual destes candidatos o Sr(a) votaria para Dep Federal? – INDUZIDA

OPÇÕES INDUZIDAS TOTAL % Gustinho Ribeiro 13,50 Fábio Reis 12,33 Delegada Danielle Garcia 6,44 Valadares Filho 5,20 João Daniel 4,50 Pastor Heleno 2,24 Eliane Aquino 1,80 Tallyson de Valmir 1,53 Pastor Jony 1,33 Jackson Barreto 1,20 Fábio Henrique 0,40 Emília Correia 0,20 Ricardo Marques 0,20 Henri Clay Andrade 0,20 Zezinho Guimarães 0,00 Márcio Macedo 0,00 Francisco Gualberto 0,00 Outro 1,80 NH 21,65 NS 25,48

Cabe destacar que os nomes que apareceram “zerados” foram lidos juntamente com os outros, porém, não obtiveram citações dos eleitores entrevistados. Já a pesquisa circula na imprensa sergipana desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 13.