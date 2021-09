Suspeito de matar ex-companheiro da namorada em PE é preso em Sergipe

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu em março deste ano. Na manhã do dia do crime, a vítima teria ameaçado o suspeito, e, à noite, eles se encontraram. Após discussão, o investigado, que estava em uma bicicleta, sacou um revólver e atirou contra a vítima, que estava em uma motocicleta.