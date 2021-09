Sergipana conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-23

A atleta sergipana Jaíny Suelen conquistou medalha de prata na prova dos 400 metros rasos do Campeonato Brasileiro de Atletismo, categoria sub-23, realizado em Bragança Paulista-SP.

Natural de Japaratuba, Jaíny Suelen foi descoberta pelo Cria Lavras aos 15 anos, após conquistar medalha de ouro no salto triplo do Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo, realizado em Recife, em 2015.

A atleta conta que passou a disputar os 400 metros no início de 2017, de forma despretensiosa, em uma competição realizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, após finalizar a participação no salto.

– Eu brinco que o ‘’tripé’’ de eu correr os 400m hoje é composto pelos três treinadores – Antoniel Filho (meu professor do ensino médio), Fernando Oliveira (me trouxe para Lavras me ajudando no processo de formação) e Pablo Ramon (atual treinador e coordenador do projeto CRIA Lavras que hoje dá continuidade ao que foi iniciado pelo Professor Fernando) – explica.

Agora, a corredora só volta às pistas entre os dias 10 e 16 de outubro, durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) que acontecem em Brasília, quando irá representar a UFLA, juntamente com seus colegas, em busca de mais um título por equipes.