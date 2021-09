GM de Lagarto se prepara para usar armas de maior calibre

Depois de conquistar a autorização para o porte institucional de arma de fogo, os agentes da Guarda Municipal de Lagarto estão prestes a concluir um treinamento, na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), para utilizar armas de maior calibre no enfrentamento à criminalidade no município de Lagarto.

O curso de qualificação e aperfeiçoamento está sendo realizado graças a uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto e a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE). Nele, os agentes estão sendo preparados para manusear armas com calibres .40 e .38, através da simulação de possíveis ocorrências que a GML pode se deparar durante seu trabalho cotidiano.

Cabe destacar que, antes do curso, a Guarda Municipal de Lagarto foi contemplada com uma emenda destinada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), que permitiu ao órgão adquirir novos armamentos, dentre os quais estão carabinas e escopetas.

Já o treinamento dos guardas foi acompanhado pela prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), que esteve na Acadepol, na última segunda-feira, 13. Lá, ela parabenizou os agentes pelo empenho e força de vontade na melhoria da segurança dos lagartenses.

“A segurança da nossa gente é primordial para a gestão, e para que isso ocorra bem, é importante qualificar quem exerce essa função. Por isso, é importante aprimorar o profissionalismo para que os agentes estejam sempre prontos em ocorrências de qualquer tipo de adversidade que possa acontecer em Lagarto. Quero parabenizar todos os Guardas que são os primeiros de Sergipe a receber esse tipo de treinamento de capacitação para segurança da nossa gente”, parabenizou q gestora.

Hilda esteve acompanhada do diretor da Acadepol, Delegado João Batista, que ressaltou a importância de fortalecer a segurança no estado trabalhando de forma ativa em cada município. “É de fundamental importância a capacitação das Guardas Municipais em todo o estado de Sergipe. Felizmente Lagarto está com uma turma de profissionais sendo formada e capacitada para utilizar armas de fogo .40 e .38, o que tem total relevância, pois com o agente bem capacitado, a segurança dos lagartenses será garantida.”, disse o delegado.