Mais de 2,9 mil trabalhadores solicitaram seguro-desemprego no mês de agosto em SE

No mês de agosto, 2.985 trabalhadores formais requereram o seguro-desemprego no mês de agosto, de acordo com dados do Ministério da Economia analisados pelo Observatório de Sergipe. O número é o menor do ano, que acumulou 28.006 pedidos, e segue com medidas de restrições por causa da pandemia do novo coronavírus.

Em abril, a quantidade de solicitações foi 4.222 e desde então vem apresentando queda. Em comparação ao mês de julho, quando houve 3.032 solicitações de seguro-desemprego, a queda é de 1,55%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram requeridos 3.484 seguros-desemprego, a redução foi de 14%.

Nos últimos 13 meses, novembro e dezembro do ano passado tiveram os menores números de pedidos – 2.470 e 2537, respectivamente.

Perfil dos desempregados