UFS Lagarto inicia programação da Semana de Acolhimento

O campus de Lagarto iniciou a XI Semana de Acolhimento, voltada para os alunos calouros da unidade de ensino. A cerimônia de abertura do evento foi realizada de forma online, com presença do reitor Valter Santana, do vice-reitor Rosalvo Ferreira, dos pró-reitores Marcelo Mendes (Assuntos Estudantis) e Sueli Pereira (Extensão), do diretor geral do campus, Makson Oliveira, e do diretor acadêmico-pedagógico André Barreto, além de chefes de departamentos e divisões do campus.

Os novos discentes iniciam a graduação ainda num momento atípico por causa da pandemia da covid-19, com aulas remotas. A cerimônia destacou os esforços de adaptação que estão sendo feitas pela universidade no intuito de proporcionar a melhor experiência possível para os discentes, dentro das condições sanitárias atuais.

O reitor Valter Santana destacou também a importância pessoal desse momento de entrada na universidade para cada discente e família. “A chegada na vida universitária é um marco na vida de todos nós. Vocês estão entrando em uma instituição de destaque nacional e internacional. Por isso, comemorem e celebrem. Essa é a recompensa pelos anos de dedicação que vocês tiveram”, pontua.

O vice-reitor Rosalvo Ferreira lembrou a relevância da UFS para o estado de Sergipe, sobretudo durante a pandemia. “A gente sabe da importância da universidade em termos de resposta para a sociedade. Na pandemia, fizemos testes, produção de álcool em gel. A UFS se constrói diuturnamente, é um processo constante de construção e transformação”, afirma.

O pró-reitor Marcelo Mendes destacou a humanização do ensino. “A Semana de Acolhimento conta a história do campus Lagarto, que apresenta sempre um olhar muito próximo das questões da sociedade”. Já a pró-reitora Sueli Pereira acredita que a Semana de Acolhimento é essencial para a chegada na universidade. “Os alunos precisam desse acolhimento. E eu desejo a todos uma chegada com muito êxito”, comenta.

O diretor geral do campus, Makson Oliveira, relembrou que a UFS foi classificada no ranking Times Higher Education World University Rankings entre as cinco melhores universidades do Brasil e destacou a necessidade de integração dos alunos com o cotidiano da instituição. “Usem o tripé da universidade, de ensino, pesquisa e extensão. Esse foi um instrumento de mudança na minha vida, pois eu também fui discente da UFS. Espero que vocês sejam tão feliz quanto eu fui”, ressalta.

O diretor acadêmico-pedagógico André Barreto destacou as metodologias ativas do campus de Lagarto e o papel do evento para esclarecer dúvidas. “Sabemos que as metodologias ativas podem gerar uma certa preocupação com os alunos que estão saindo do ensino médio e ainda não estão familiarizados. A Semana de Acolhimento tem trazido grandes contribuições no sentido de diminuir essa ansiedade”, observa.

As metodologias ativas foram o principal fator para a escolha da jovem Isabelle Monteiro pelo campus de Lagarto, que começa a cursar Terapia Ocupacional. “Acho que existe um grande potencial de desenvolvimento quando o aluno tem uma posição mais ativa no aprendizado”, pontua.

A programação da Semana de Acolhimento segue até a próxima sexta-feira, 17, com atividades, oficinas e palestras.

