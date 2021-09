Ibrain de Valmir participa do Fórum Itinerante em Lagarto

Na manh茫 desta ter莽a-feira, 14, o deputado estadual Ibrain de Valmir esteve participando do F贸rum Itinerante de apresenta莽茫o do Plano de Desenvolvimento de Sergipe 鈥 PDES, a莽茫o 茅 idealizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), em parceria com a Funda莽茫o D.Cabral. O evento aconteceu na Faculdade Ages, em Lagarto.

O F贸rum Itinerante 茅 um evento que visa reunir Poder Executivo, Parlamentares Municipais, Estaduais e Federais, Institui莽玫es privadas e Organiza莽玫es sem fins lucrativos da regi茫o de cada polo de desenvolvimento de Sergipe, com o objetivo de apresentar e fomentar a discuss茫o sobre as diretrizes para uma agenda de desenvolvimento das regi玫es do Estado, a partir do diagn贸stico e premissas do Plano de Desenvolvimento de Sergipe.

Por meio do diagn贸stico 茅 poss铆vel que toda a popula莽茫o, inclusive as autoridades possam conhecer as oportunidades que cada munic铆pio sergipano possui.

鈥淓stou muito feliz em poder participar de um f贸rum t茫o importante como esse, ainda mais na minha querida cidade de Lagarto. Sergipe recebe atrav茅s da ALESE um maravilhoso plano de desenvolvimento para nosso Estado. O projeto 茅 refer锚ncia no pa铆s e eu fico honrado em prestigiar e contribuir com esse grande avan莽o鈥, relata, Ibrain de Valmir.

O Plano de Desenvolvimento de Sergipe 茅 um documento importante para o crescimento do estado, uma vez que revela dados relacionados 脿s potencialidades dos munic铆pios sergipanos, um estudo que aponta os rumos Sergipe pode tomar as possibilidades de crescimento, de gera莽茫o de renda e emprego.