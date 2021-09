Sergipe registra o primeiro caso da variante Delta

Uma mulher de 40 anos, moradora de Aracaju, 茅 a primeira pessoa a ser identificada com a variante Delta do coronav铆rus em Sergipe. A Secretaria da Sa煤de do Estado (SES) recebeu, na tarde desta ter莽a-feira, 14, o resultado do sequenciamento gen么mico da amostra de RT-PCR da paciente, realizado pelo laborat贸rio da Fiocruz .

A amostra foi coletada no dia 31 de julho. A paciente buscou um hospital particular da capital apresentando sintomas gripais leves, evoluindo de forma satisfat贸ria, sem complica莽玫es. Por ter relatado uma viagem ao estado do Rio de Janeiro, ela teve a amostra coletada e enviada ao laborat贸rio.

Al茅m da amostra dessa paciente, outras trinta e uma amostras foram encaminhadas a FioCruz e constataram a presen莽a da Variante Gama 鈥 j谩 predominante em Sergipe.

A Secretaria de Sa煤de, atrav茅s do Laborat贸rio Central, segue realizando a vigil芒ncia laboratorial dos casos Covid-19 para detectar a presen莽a de variantes de interesse no estado. Essa vigil芒ncia possibilita identificar precocemente os casos, orientar corretamente o isolamento de pacientes e reconhecer cedo uma poss铆vel transmiss茫o de linhagens de interesse.

鈥淎pesar de estarmos num momento de queda expressiva no n煤mero de casos e 贸bitos, de uma baixa taxa de ocupa莽茫o hospitalar, 茅 fundamental entender que se n茫o aumentarmos a cobertura vacinal, a gente pode fazer com que essa variante circule no estado. 脡 fundamental que a popula莽茫o esteja imunizada. Assim, aquelas pessoas que ainda n茫o tomaram a primeira dose, mas j谩 chegou o momento de serem vacinadas, 茅 fundamental buscar as unidades de sa煤de. E aqueles (as) que est茫o no momento da segunda dose, fiquem atentos se seu munic铆pio est谩 antecipando essa segunda dose鈥, disse o diretor de Vigil芒ncia em Sa煤de, Marco Aur茅lio G贸es.