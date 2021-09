Avião cai e mata sete pessoas em Piracicaba

Uma aeronave caiu na manhã desta terça-feira, 14, em Piracicaba, no interior de São Paulo, deixando sete vítimas, todos ocupantes do avião.

Morreram o empresário Celso Silveira Mello Filho, a esposa deste, Maria Luiza Meneghel, e os três filhos, Celso, Fernanda e Camila. O piloto Celso Carloni e o copiloto Giovanni Gulo também estão entre as vítimas fatais.

Mello Filho era acionista da Cosan, que tem seu irmão, Rubens Ometto Silveira Mello, como presidente do Conselho de Administração.

O avião era uma aeronave de aviação executiva, de pequeno porte, contratada sob demanda.

Os bombeiros informam que seis viaturas foram ao local, onde foi provocado muito fogo.

O local da queda faz parte do município de Piracicaba, em uma região mais afastada do centro da cidade, com poucas empresas, afastadas entre si.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que a aeronave caiu em área de vegetação natural.

Fonte: CNN