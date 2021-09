Prefeitura é destaque em evento regional sobre Meio Ambiente

Com realização da Associação Nacional dos Municípios de Sergipe (ANAMMA) em parceria com Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), durante os dias 14, 15 e 16 estará sendo realizando na cidade de Itabaiana um curso de Capacitação de Gestão Ambiental Intermunicipal, entre o município anfitrião e a cidade de Lagarto.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente Aloísio Andrade, essa capacitação teve como objetivo fortalecer a gestão ambiental dos municípios participantes e reafirmar a Prefeitura de Lagarto como referência na gestão ambiental para os demais municípios.

Como um dos palestrantes convidados, o secretário-adjunto Allan Fontes, comentou sobre a participação mais que positiva da Sema:

“A nossa participação neste curso teve como objetivo a capacitação técnica e a troca de experiências com o município Itabaiana, que iniciou o processo de licenciamento ambiental ordinário nesse último mês de agosto, além disso compartilhamos com os parceiros da Sema o desenvolvimento ambiental de Lagarto nos últimos dois anos com a operação do licenciamento ordinário ”, destacou Allan Fontes.

Autoridades presentes: Adailton Souza – Prefeito de Itabaiana, Dr. Eduardo Matos – Promotor de Justiça do MP/SE, Romeu Boto e Maria Helena – Analistas do IBAMA/SE, Edilene Barros – Secretária de Meio Ambiente de Itabaiana, Aloisio Andrade – Secretário de Meio Ambiente de Lagarto, Allan Fontes – Presidente da ANAMMA/SE e Edvaldo Ribeiro – Representante da Rede Nacional de Consórcios.