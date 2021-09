Inscrições para a XI Feira Científica de Sergipe são prorrogadas

As inscrições para a XI Feira Científica de Sergipe (Cienart) foram prorrogadas até o dia 19 de setembro. A informação é da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Podem participar professores e alunos do ensino fundamental (a partir do 6º ano), ensino médio e educação profissional das redes pública e particular.

Segundo a Seduc, as equipes escolares interessadas podem cadastrar projetos no site do Cienart gratuitamente.

Os melhores trabalhos serão premiados com certificado, brindes e bolsas de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica aos estudantes de Ensino Médio (PIBIC Jr). No total, serão oferecidas 20 bolsas com duração de um ano. Os demais trabalhos indicados pela comissão avaliadora poderão receber menção honrosa.