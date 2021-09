Presidente da Alese visita as obras do Hospital de Amor de Lagarto

Após liderar a segunda edição do Fórum Itinerante para a apresentação do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), visitou as obras do Hospital de Amor (HA) de Lagarto, situado no povoado Urubutinga.

Na oportunidade, a pedido da deputada estadual Goretti Reis, Luciano garantiu que irá intervir junto ao governador Belivaldo Chagas (PSD), para viabilizar a obra do entorno da área onde está sendo construído o Hospital do Amor.

“É preciso que o Estado olhe com bons olhos, para que daqui a um ano, quando for inaugurar, isso já esteja pronto. Eu pedi que Juquinha botasse isso no papel que eu mesmo vou consultar o governador, ao lado da deputada Goretti Reis”, observou o presidente da Alese.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o incentivador e representante do Hospital de Amor de Lagarto, José Carvalho de Menezes afirmou que as rodovias do entorno da obra precisam ser repensadas. “No futuro, haverá um fluxo ainda maior de pessoas transitado pela região, então é preciso que aquelas rodovias sejam modernizadas”, explicou.

José Carvalho de Menezes ainda destacou que as obras do HA de Lagarto seguem dentro do prazo previsto. “Tudo segue como planejado e até outubro devemos iniciar as obras da pista de pouso”, completou.