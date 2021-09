STJD concede liminar liberando parcialmente a presença de público em jogos do Confiança

No entanto, o Governo de Sergipe se posicionou na última quinta-feira pela não liberação do público nos estádios , após reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

O último jogo do Confiança com a presença dos torcedores, na Arena Batistão, aconteceu no dia 14 de março de 2020, na derrota por 1 a 0 para o CRB, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.