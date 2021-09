Adolescentes de 16 e 17 anos podem se vacinar a partir desta quinta em Lagarto

A partir desta quinta-feira, 16, os adolescentes de 16 e 17 anos que residem em Lagarto poderão procurar o ponto de vacinação mais próximo para receberem a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (covid-19). A medida foi anunciada pela prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade).

Segundo ela, as doses serão aplicadas hoje e amanhã, de 8h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica da Família Dr. Davi Marcos e nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova, e dos povoados Brasília, Jenipapo e Colônia Treze. Já o Centro de Vacinação funcionará de 08h às 12h e das 13h às 16h.

Hilda Ribeiro também anunciou a volta do drive-thru, que funcionará das 09h às 14h, na Praça José Domingos Vieira, popularmente conhecida como a Praça dos Três Poderes. “É necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto no nome do responsável, que deverá ir junto com o adolescente”, adiantou a gestora.