Trabalho de Fábio Reis contribui para o turismo de São Cristóvão

Na última quarta-feira, 15, o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) visitou obras que irão contribuir para o desenvolvimento turístico da região do povoado Pedreiras, no município de São Cristóvão, banhada pelo Rio Vaza-Barris. Ele também participou, ao lado do prefeito Marcos Santana (MDB), da assinatura da ordem de serviço para pavimentação da rodovia que liga o local à sede do município.

“São três ruas localizadas no povoado Pedreiras que estão com obras nossas sendo executadas pela Codevasf em fase de conclusão. Elas vão acabar por integrar o projeto de estruturação turística da região, que irá receber uma pavimentação de 5km na rodovia”, ressaltou Fábio.

O investimento do deputado Fábio Reis para as obras de calçamento das três vias foi de R$ 601.307,00. “Elas serão muito importantes para o planejamento turístico da Prefeitura de São Cristóvão, já que o povoado Pedreiras será ponto inicial do roteiro fluvial que está sendo projetado”, destacou.