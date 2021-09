Após reforma, Centro dos idosos de Lagarto retoma as atividades

Nesta semana, o Centro dos Idosos de Lagarto retomou as atividades presenciais em sua sede, localizada na Pra莽a Jos茅 Domingos Vieira e que passou por uma ampla reforma promovida pela gest茫o municipal.

Inicialmente, puderam comemorar o retorno do espa莽o a turma da melhor idade, como explica o secret谩rio do Desenvolvimento Social e Trabalho, Valdiosmar Vieira. 鈥淓staremos retornando gradativamente cada grupo de idosos, como: Loiola, CRAS do Centro e do Ademar de Carvalho鈥, disse o secret谩rio.

Valdiosmar ainda informou que esse m锚s de setembro ser谩 focado no retorno das atividades dos idosos. J谩 em outubro, culminando com a retomada das aulas presenciais na Rede P煤blica Municipal, ser谩 a vez das crian莽as e adolescentes.

Por outro lado, a Prefeitura de Lagarto informou que, assim como em qualquer atividade de contato direto com o p煤blico, o Centro dos Idosos continuar谩 seguindo todos os protocolos de seguran莽a contra a propaga莽茫o do novo coronav铆rus (covid-19), exigindo o uso de m谩scara e 谩lcool em gel.