Casal é preso suspeito de abuso sexual contra os próprios filhos em Sergipe

De acordo com a SSP, um dos suspeitos teria colocado medicamentos no leite da filha, que ficou internada em estado grave há mais de um mês. Além disso, foram identificados indícios da prática de estupro de vulnerável cometido por um dos suspeitos contra outra criança, com conhecimento da mãe, assim como tortura em relação a outros filhos – um deles com necessidades especiais.