Locais de provas do concurso da Polícia Civil de Sergipe são divulgados

Diante do cenário de pandemia da Covid-19, a prova, que terá duração de 4 horas, deverá ser realizada seguindo todos os protocolos de segurança, conforme consta no edital . Os candidatos devem comparecer ao local de aplicação usando máscara e deverão, obrigatoriamente, permanecer assim durante todo o tempo em que estiverem nas dependências dos locais de aplicação das provas.

Os locais podem ser acessados através do link. Para fazer as provas, o candidato também deverá estar munido de caneta preta esferográfica fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.